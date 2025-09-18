Victoire des Roses contre Halifax

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Soccer: les Roses de Montréal qualifiées pour les matchs éliminatoires;
- Soccer: l'équipe canadienne masculine fait un bond au classement mondial;
- Camp des Canadiens: Jérémie Rainville livre ses impressions sur les joueurs qui l'ont impressionné;
- Joe Veleno est ravi de porter l'uniforme des Canadiens;
- Que pense Kirby Dach du vote de confiance de Martin St-Louis?
- L'état d'esprit de Patrik Laine;
- Laine lance des éloges à Ivan Demidov;
- Connor McDavid et son contrat retiennent l'attention à Edmonton;
- Pas de contrat non plus pour Malkin à Pittsburgh;
- Une blessure au bas du corps pour Alex Ovechkin;
- Une revanche M'Billi-Martinez?