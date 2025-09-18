 Aller au contenu
Victoire des Roses contre Halifax

«Les Roses confirment leur place en séries éliminatoires» -Jeremy Filosa

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs. 

Les sujets discutés

  • Soccer: les Roses de Montréal qualifiées pour les matchs éliminatoires;
  • Soccer: l'équipe canadienne masculine fait un bond au classement mondial;
  • Camp des Canadiens: Jérémie Rainville livre ses impressions sur les joueurs qui l'ont impressionné;
  • Joe Veleno est ravi de porter l'uniforme des Canadiens;
  • Que pense Kirby Dach du vote de confiance de Martin St-Louis?
  • L'état d'esprit de Patrik Laine;
  • Laine lance des éloges à Ivan Demidov;
  • Connor McDavid et son contrat retiennent l'attention à Edmonton;
  • Pas de contrat non plus pour Malkin à Pittsburgh;
  • Une blessure au bas du corps pour Alex Ovechkin;
  • Une revanche M'Billi-Martinez?

