Première officière en infanterie

Sandra Perron fut la première femme officière d’infanterie au Canada. L’actrice Nina Kiri campera son rôle dans un film, Outstanding (Seule au front).

Réalisé par Mélanie Charbonneau, le film démontre que ce qui devait être un moment historique et une mission au service de la nation devient rapidement une lutte pour exister dans un système qui ne veut pas d’elle.

La principale intéressée admet que

«C'est certain que quand moi je suis rentrée, j'étais la première femme au sein de l'infanterie au Canada, et donc, on n'était pas habitué, on ne savait pas trop comment me prendre. On avait beaucoup de curiosité pour voir comment loin ils pouvaient aller, pour me tester. Et certainement, il y a eu des gens qui ne voulaient pas que je traverse cette dernière frontière-là, du bastion mâle, comme on dit souvent. J'ai tout de même adoré être dans l'infanterie.»