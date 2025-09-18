 Aller au contenu
Politique
Démission de Maïté Blanchette Vézina

«Elle n’accepte pas qu’elle a échoué» -Nathalie Normandeau

le 18 septembre 2025 17:29

Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
La députée Maïté Blanchette Vézina a démissionné avec fracas du caucus caquiste, jeudi.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette démission et dresser son récapitulatif politique de la semaine à coups d’analogies sportives.

«Elle est très frustrée de ne pas avoir été nommée ministre. Puis, elle n'a jamais digéré le fait que monsieur Legault l'ait démis de ses fonctions. Elle n'accepte pas qu'elle a échoué, parce que c'est ça, la réalité. Elle a déposé un projet de régime forestier qui a fait l'objet de toutes les critiques. Elle a été incapable de créer des canaux de communication avec ses partenaires qui lui auraient permis de construire un projet de loi qui se tient.»

Nathalie Normandeau

Le récapitulatif politique de la semaine

Qui retrouve-t-on sur la ligne offensive?: les syndicats de médecins.

Qui est en repli défensif? : le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le touché de la semaine : encore une fois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, mais dans un autre dossier.

Le goon de la semaine : le président américain Donald Trump.

Le coup de circuit de la semaine : le gouvernement ontarien.

Elle accroche ses patins : Chrystia Freeland.

La première étoile de la semaine : Barack Obama

