Le premier épisode de la quatrième saison de la série The Morning Show est maintenant disponible sur Apple TV.
Écoutez Catherine Beauchamp et Geneviève Pettersen, deux adeptes de cette série qui se déroule dans le milieu des médias aux États-Unis, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est très, très ancré dans la réalité. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait et ça illustre aussi beaucoup de réalité des médias, par exemple la crise médiatique mondiale que tous les médias vivent.»