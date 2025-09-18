 Aller au contenu
Télé
Série The Morning Show

«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp

le 18 septembre 2025 16:57

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le premier épisode de la quatrième saison de la série The Morning Show est maintenant disponible sur Apple TV.

Écoutez Catherine Beauchamp et Geneviève Pettersen, deux adeptes de cette série qui se déroule dans le milieu des médias aux États-Unis, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«C'est très, très ancré dans la réalité. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait et ça illustre aussi beaucoup de réalité des médias, par exemple la crise médiatique mondiale que tous les médias vivent.»

Catherine Beauchamp

