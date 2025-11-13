La nouvelle série québécoise Dérive est disponible sur Crave, qui met en vedette Jean-Philippe Perras dans la peau de Daniel Major, un pianiste de renommée internationale.

Mais tout s'écroule après un malaise sur scène, le pianiste est désormais complètement bloqué devant son piano, incapable de jouer. C'est le point de départ de ce thriller psychologique complexe et souvent déroutant.

