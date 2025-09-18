Télévision

La police a élucidé grâce à l’ADN généalogique le meurtre de Catherine Daviau, qui remontait à 2008.
Écoutez Geneviève Pettersen et Catherine Beauchamp discuter de cette fascination pour les crimes non résolus (cold cases) par l'entremise de documentaires.
Les sujets discutés :
- La popularité de True crime et de séries Netflix comme Mindhunter;
- Pas moins de 80 % de l’audience est féminine;
- Selon les sociologues, les femmes s'intéressent à ces documentaires à cause de la peur de la violence vécue au quotidien;
- On discute des raisons sociologiques (peur, catharsis, identification) et les enjeux éthiques liés à la consommation de ces récits comme divertissement.