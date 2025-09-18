 Aller au contenu
Société
Télévision

La fascination des documentaires portant sur les crimes non résolus

par 98.5

0:00
9:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 septembre 2025 16:47

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

La fascination des documentaires portant sur les crimes non résolus
L'actualité autrement / Cogeco Média

La police a élucidé grâce à l’ADN généalogique le meurtre de Catherine Daviau, qui remontait à 2008.

Écoutez Geneviève Pettersen et Catherine Beauchamp discuter de cette fascination pour les crimes non résolus (cold cases) par l'entremise de documentaires.

Les sujets discutés :

  • La popularité de True crime et de séries Netflix comme Mindhunter;
  • Pas moins de 80 % de l’audience est féminine;
  • Selon les sociologues, les femmes s'intéressent à ces documentaires à cause de la peur de la violence vécue au quotidien;
  • On discute des raisons sociologiques (peur, catharsis, identification) et les enjeux éthiques liés à la consommation de ces récits comme divertissement.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
La commission
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
0:00
10:52
Prix Caseus : les meilleurs fromages du Québec ont été dévoilés!
La commission
Prix Caseus : les meilleurs fromages du Québec ont été dévoilés!
0:00
4:18

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Elle n’accepte pas qu’elle a échoué» -Nathalie Normandeau
Démission de Maïté Blanchette Vézina
«Elle n’accepte pas qu’elle a échoué» -Nathalie Normandeau
«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp
Série The Morning Show
«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp
La formation des nouveaux médecins est compromise par le conflit avec Québec
Tensions autour du projet de loi 106
La formation des nouveaux médecins est compromise par le conflit avec Québec
Jimmy Kimmel retiré des ondes : «Ça montre qu'un État de droit, c'est fragile»
Après des propos sur Charlie Kirk
Jimmy Kimmel retiré des ondes : «Ça montre qu'un État de droit, c'est fragile»
La présence de plus en plus grande des plateformes nichées dans le sport
Diffusion télévisée
La présence de plus en plus grande des plateformes nichées dans le sport
«Rappelons que Jimmy Kimmel a énoncé un fait» -Guy A. Lepage
Réaction à la suspension de l'animateur d'ABC
«Rappelons que Jimmy Kimmel a énoncé un fait» -Guy A. Lepage
Relations Canada-Mexique: Mark Carney en rencontre avec Claudia Sheinbaum
Visite à Mexico
Relations Canada-Mexique: Mark Carney en rencontre avec Claudia Sheinbaum
Comment se portent les joueurs du CH avant d'entamer la saison?
La saison débute le 8 octobre
Comment se portent les joueurs du CH avant d'entamer la saison?
Karl Malenfant nie avoir favorisé SAP, mais le commissaire en doute
Commission Gallant
Karl Malenfant nie avoir favorisé SAP, mais le commissaire en doute
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
Télévision
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Taux directeur
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
En visite au Royaume-Uni
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
Selon Dimitri Soudas
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
François Legault hué à Québec
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30