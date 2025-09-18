Après des propos sur Charlie Kirk

Le réseau ABC a pris la décision de retirer des ondes le talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel Live, mercredi soir, après certains propos de l'animateur concernant le récent assassinat de Charlie Kirk.
Jimmy Kimmel a notamment souligné que les adeptes du mouvement MAGA tentaient de marquer des points politiques avec la mort de ce porte-parole de la jeunesse trumpiste.
Il s'agit du deuxième animateur de «late show» à voir son émission annulée en quelques semaines aux États-Unis, après Stephen Colbert.
Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, le bâtonnier du Québec, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«La démocratie, c'est également l'État de droit. L'État de droit, c'est quand il n'y a aucun livre à l'index, qu'une femme a le droit de choisir l'avortement, qu'un journaliste peut poser de vraies questions aux gens qui nous gouvernent. Et ce qui est arrivé hier, c'est un cas de censure d'État. C'est ce qui montre qu'un État de droit, c'est fragile, que ça s'entretient, que ça se défend, qu'il faut en faire la promotion. Sinon, il peut y avoir des glissements.»