Après des propos sur Charlie Kirk

Le réseau ABC a pris la décision de retirer des ondes le talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel Live, mercredi soir, après certains propos de l'animateur concernant le récent assassinat de Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel a notamment souligné que les adeptes du mouvement MAGA tentaient de marquer des points politiques avec la mort de ce porte-parole de la jeunesse trumpiste.

Il s'agit du deuxième animateur de «late show» à voir son émission annulée en quelques semaines aux États-Unis, après Stephen Colbert.

Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, le bâtonnier du Québec, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.