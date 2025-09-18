 Aller au contenu
Société
Après des propos sur Charlie Kirk

Jimmy Kimmel retiré des ondes : «Ça montre qu'un État de droit, c'est fragile»

par 98.5

0:00
8:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 septembre 2025 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jimmy Kimmel retiré des ondes : «Ça montre qu'un État de droit, c'est fragile»
Des manifestants manifestent en réponse à la suspension du spectacle de fin de soirée de Jimmy Kimmel devant les studios Walt Disney à Burbank, en Californie, le jeudi 18 septembre 2025. / Jae C. Hong | The Associated Press

Le réseau ABC a pris la décision de retirer des ondes le talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel Live, mercredi soir, après certains propos de l'animateur concernant le récent assassinat de Charlie Kirk. 

Jimmy Kimmel a notamment souligné que les adeptes du mouvement MAGA tentaient de marquer des points politiques avec la mort de ce porte-parole de la jeunesse trumpiste.

Il s'agit du deuxième animateur de «late show» à voir son émission annulée en quelques semaines aux États-Unis, après Stephen Colbert.  

Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, le bâtonnier du Québec, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«La démocratie, c'est également l'État de droit. L'État de droit, c'est quand il n'y a aucun livre à l'index, qu'une femme a le droit de choisir l'avortement, qu'un journaliste peut poser de vraies questions aux gens qui nous gouvernent. Et ce qui est arrivé hier, c'est un cas de censure d'État. C'est ce qui montre qu'un État de droit, c'est fragile, que ça s'entretient, que ça se défend, qu'il faut en faire la promotion. Sinon, il peut y avoir des glissements.»

Me Marcel-Olivier Nadeau

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Prix Caseus : les meilleurs fromages du Québec ont été dévoilés!
La commission
Prix Caseus : les meilleurs fromages du Québec ont été dévoilés!
0:00
4:18
La formation des nouveaux médecins est compromise par le conflit avec Québec
Le Québec maintenant
La formation des nouveaux médecins est compromise par le conflit avec Québec
0:00
6:00

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp
Série The Morning Show
«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp
La fascination des documentaires portant sur les crimes non résolus
Télévision
La fascination des documentaires portant sur les crimes non résolus
La formation des nouveaux médecins est compromise par le conflit avec Québec
Tensions autour du projet de loi 106
La formation des nouveaux médecins est compromise par le conflit avec Québec
La présence de plus en plus grande des plateformes nichées dans le sport
Diffusion télévisée
La présence de plus en plus grande des plateformes nichées dans le sport
«Rappelons que Jimmy Kimmel a énoncé un fait» -Guy A. Lepage
Réaction à la suspension de l'animateur d'ABC
«Rappelons que Jimmy Kimmel a énoncé un fait» -Guy A. Lepage
Relations Canada-Mexique: Mark Carney en rencontre avec Claudia Sheinbaum
Visite à Mexico
Relations Canada-Mexique: Mark Carney en rencontre avec Claudia Sheinbaum
Comment se portent les joueurs du CH avant d'entamer la saison?
La saison débute le 8 octobre
Comment se portent les joueurs du CH avant d'entamer la saison?
Karl Malenfant nie avoir favorisé SAP, mais le commissaire en doute
Commission Gallant
Karl Malenfant nie avoir favorisé SAP, mais le commissaire en doute
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
Télévision
Le vent de fraîcheur de Robin-Joël Cool
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Taux directeur
La Banque du Canada et la Réserve fédérale vont dans le même sens
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
En visite au Royaume-Uni
Le président Donald Trump accueilli comme un roi... et avec une manifestation
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
Selon Dimitri Soudas
De nouvelles fonctions pour Lametti, Blair et Wilkinson
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
François Legault hué à Québec
«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»
Le monde meilleur de Martin Petit
Nouveau spectacle
Le monde meilleur de Martin Petit
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30