Une marche des hommes aura lieu à Québec

Une marche de solidarité pour les hommes aura lieu samedi prochain à Québec.
Initié par l'organisme Autonhommie, l’événement vise à rappeler l'importance de soutenir les organismes communautaires masculins et à mettre en lumière des enjeux, tels que la rupture conjugale, la détresse émotionnelle, la parentalité et la précarité.
Les statistiques soulignent par ailleurs la surreprésentation des hommes dans le suicide et l’itinérance au Québec.
Écoutez à ce sujet le coordonnateur clinique au Centre de ressources pour hommes Autonhommie, Vincent Chouinard, à La commission.
« C’est une marche qui a deux objectifs. Oui, c’est vrai, la première est de rappeler l’importance de soutenir les organismes communautaires pour les hommes au Québec. Le deuxième objectif est de mettre en lumière les enjeux masculins, parfois méconnus. Dans les médias ou en recherche, on met beaucoup l’accent sur la violence et les comportements violents chez les hommes, ce qui est bien entendu nécessaire. Mais il y a aussi d’autres enjeux. Moi-même, comme coordonnateur clinique, je constate que les centaines d’hommes qui viennent nous voir chaque année ont bien d’autres préoccupations que de devoir seulement gérer leurs comportements violents. »