Une marche des hommes aura lieu à Québec

Une marche de solidarité pour les hommes aura lieu samedi prochain à Québec.

Initié par l'organisme Autonhommie, l’événement vise à rappeler l'importance de soutenir les organismes communautaires masculins et à mettre en lumière des enjeux, tels que la rupture conjugale, la détresse émotionnelle, la parentalité et la précarité.

Les statistiques soulignent par ailleurs la surreprésentation des hommes dans le suicide et l’itinérance au Québec.

Écoutez à ce sujet le coordonnateur clinique au Centre de ressources pour hommes Autonhommie, Vincent Chouinard, à La commission.