Une première au Canada et au Québec

La GRC a effectué au Québec une saisie record de cryptomonnaies liée au blanchiment d’argent. C'est 56 millions de dollars canadiens qui ont été récupérés par les policiers.

Écoutez le sergent Mathieu Lagarde, enquêteur principal et chef d’équipe pour l’opération de la GRC qui a mené à cette saisie, en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.