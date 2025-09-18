Les casinos de plus en plus populaires

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter plusieurs sujets d’actualité, jeudi, à la Commission.
Parmi les sujets abordés:
- Une enquête du Guardian révèle que des snipers américains et allemands, recrutés par l’armée israélienne, ont tué 120 civils à Gaza.
- Loto-Québec engrange des bénéfices records et a fait 42 nouveaux millionnaires.
- En Alberta, un marqueur de citoyenneté sur les permis de conduire suscite l’inquiétude du commissaire à la vie privée
- Le Musée national de l'histoire du Québec, annoncé par le gouvernement Legault, verra son coût passer de 47,3 à 105 millions de dollars.