Un policier de Laval qui aurait été piégé par des chasseurs de pédophiles fait maintenant face à des accusations.

Anthony De Melo, 46 ans, a comparu jeudi midi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield pour des accusations de leurre et d'avoir rendu accessible à un enfant de moins de 16 ans du matériel sexuellement explicite.

L'homme avait été arrêté et suspendu en mars dernier après avoir été filmé dans un parc de la Rive-Sud par des chasseurs de pédophiles alors qu'il s'apprêtait, semble-t-il, à rencontrer un adolescent de 15 ans.

Des échanges auraient d'abord eu lieu sur une application de rencontre, puis des photos auraient été transmises et l'âge du jeune aurait été mentionné.

Des conditions de remise en liberté devraient lui être imposées cet après-midi.