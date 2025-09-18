Déplorant le laxisme du MTQ en matière de sécurité

Le mouvement Assez c’est assez organise une mobilisation de camionneurs le 22 septembre prochain dans les villes de Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières. L’opération vise à ralentir la circulation sur plusieurs ponts et autoroutes à l’heure de pointe matinale.

Par cette action, le mouvement souhaite mettre de la pression sur le gouvernement Legault et sur le ministre Jonathan Julien afin de renforcer les contrôles routiers, de lutter contre les chauffeurs illégaux et d’améliorer la sécurité sur les routes.

Écoutez Steve Bourgeois, camionneur et instigateur du mouvement Assez c’est assez, parler de cette initiative qui aura lieu lundi prochain à La Commission.