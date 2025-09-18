 Aller au contenu
Politique
Déplorant le laxisme du MTQ en matière de sécurité

Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain

par 98.5

0:00
10:38

Entendu dans

La commission

le 18 septembre 2025 12:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain
Entrée du pont Jacques-Cartier en direction de Longueuil. / Paul Chiasson/La Presse Canadienne

Le mouvement Assez c’est assez organise une mobilisation de camionneurs le 22 septembre prochain dans les villes de Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières. L’opération vise à ralentir la circulation sur plusieurs ponts et autoroutes à l’heure de pointe matinale.

Par cette action, le mouvement souhaite mettre de la pression sur le gouvernement Legault et sur le ministre Jonathan Julien afin de renforcer les contrôles routiers, de lutter contre les chauffeurs illégaux et d’améliorer la sécurité sur les routes.

Écoutez Steve Bourgeois, camionneur et instigateur du mouvement Assez c’est assez, parler de cette initiative qui aura lieu lundi prochain à La Commission.

«Avec la Sûreté du Québec, on a convenu qu’on allait tout faire de façon sécuritaire et dans le respect de la réglementation, comme à Gatineau, sur la 50, la limite de vitesse est fixée à un minimum de 60 km/h, donc on va la respecter. On va aussi toujours laisser la voie de gauche libre pour les véhicules d’urgence et pour les automobilistes qui veulent passer pour aller travailler, et ainsi de suite. On ne bloquera aucun pont : la circulation sera ralentie, mais il n’y aura pas de blocage complet, car c’est interdit.»

Steve Bourgeois

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
La commission
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
0:00
8:21
Le nouveau ministre de l’Abitibi, François Legault, sera à Malartic vendredi
La commission
Le nouveau ministre de l’Abitibi, François Legault, sera à Malartic vendredi
0:00
6:36

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Épuisée par les commentaires haineux, Christine Labrie ferme sa page Facebook
Députée de Sherbrooke depuis 2018
Épuisée par les commentaires haineux, Christine Labrie ferme sa page Facebook
«Les possibilités que je sois encore en vie étaient quasiment nulles»
Témoignage de son accident de moto
«Les possibilités que je sois encore en vie étaient quasiment nulles»
Un policier de Laval accusé de leurre
Piégé par des chasseurs de pédophiles
Un policier de Laval accusé de leurre
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
Au Québec et au Canada
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
«Trump fesse à coup de pelle sur les émissions de fin de soirée» -Luc Ferrandez
Forme privilégiée d'information aux États-Unis
«Trump fesse à coup de pelle sur les émissions de fin de soirée» -Luc Ferrandez
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
SAAQclic
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
ABC remplacera l'émission de Jimmy Kimmel par un hommage à Charlie Kirk
L'animateur vedette a été suspendu
ABC remplacera l'émission de Jimmy Kimmel par un hommage à Charlie Kirk
Le nouveau ministre de l’Abitibi, François Legault, sera à Malartic vendredi
Importante annonce pour l'industrie minière
Le nouveau ministre de l’Abitibi, François Legault, sera à Malartic vendredi
Le mariage demeure peu fréquent au Québec
La commission
Le mariage demeure peu fréquent au Québec
Pénurie de dentistes et d'hygiénistes dans les régions éloignées du Québec
Accès aux soins dentaires
Pénurie de dentistes et d'hygiénistes dans les régions éloignées du Québec
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Faits divers
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Un outil pour calculer le travail invisible
La charge mentale
Un outil pour calculer le travail invisible
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Santé
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
Compression budgétaire
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00