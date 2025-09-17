 Aller au contenu
Politique provinciale
François Legault hué à Québec

«Les gens de Québec sont plus insatisfaits que tous les électeurs»

Le Québec maintenant

le 17 septembre 2025 17:28

Philippe Cantin
Ça va de mal en pis pour le premier ministre du Québec. Dans les sondages et sur le terrain... de baseball.

Les sujets discutés

  • Rappelé à l'ordre: Karl Malenfant devra changer de stratégie durant son témoignage à la commission Gallant;
  • François Legault hué lors d'un match de baseball des Capitales de Québec;
  • «Comment se fait-il qu'on ait choisi d'envoyer le premier ministre dans un stade sportif?»
  • Pas moins de 83 % des gens de la région de Québec sont insatisfaits du gouvernement selon un sondage Léger;
  • L'importance de la laïcité au Québec: 68 % des répondants y sont favorables.

