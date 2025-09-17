François Legault hué à Québec

Ça va de mal en pis pour le premier ministre du Québec. Dans les sondages et sur le terrain... de baseball.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter l'actualité politique au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Rappelé à l'ordre: Karl Malenfant devra changer de stratégie durant son témoignage à la commission Gallant;
- François Legault hué lors d'un match de baseball des Capitales de Québec;
- «Comment se fait-il qu'on ait choisi d'envoyer le premier ministre dans un stade sportif?»
- Pas moins de 83 % des gens de la région de Québec sont insatisfaits du gouvernement selon un sondage Léger;
- L'importance de la laïcité au Québec: 68 % des répondants y sont favorables.