Rémunération et performance

Les négociations entre le gouvernement du Québec et les médecins, notamment les omnipraticiens et les spécialistes, continuent de susciter des tensions.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a récemment proposé de réduire la part de rémunération associée aux performances de 25% à 15%, une tentative de compromis.

Mais le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Dr Vincent Oliva, estime que c'est insuffisant, car il est fondamentalement lié au manque de ressources dans le système de santé.

«On est loin d'un déblocage en fait. On comprend l'assouplissement que le ministre propose. Cependant, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux que ça à régler», dit-il.

Écoutez le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, faire le point sur les négociations en cours, au micro de Philippe Cantin, mercredi.

«Les médecins veulent donner des soins à la population, c'est leur raison d'être, puis ils vont se battre pour ça», souligne le Dr Vincent Oliva.