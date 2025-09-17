Protection du consommateur

Dès le 5 octobre, les commerçants devront garantir aux consommateurs la disponibilité des pièces et des services de réparation pour leurs électroménagers et petits appareils. Mais sur le terrain, la mise en œuvre s’annonce complexe.

Le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, Richard Darveau, estime que la loi, adoptée en 2023, manque de clarté :

Quels produits sont réellement visés?

Qu’est-ce qu’un « prix raisonnable » pour une pièce de rechange?

Quelle est la « durée raisonnable » d’un produit?

