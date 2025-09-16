Prochaines élections provinciales

Le dernier sondage Pallas Data, réalisé en collaboration avec Québec 125 et L’actualité, montre un manque d’appétit au Québec pour la tenue d’un troisième référendum sur la souveraineté.

Près de 64% des Québécois se disent défavorables, tandis que seulement 32% y sont favorables, révélant un défi majeur pour le Parti québécois.

Le rédacteur en chef de Qc125 et chroniqueur à L'Actualité, Philippe J. Fournier souligne que, même avec une mobilisation accrue des souverainistes, la pente pour convaincre la majorité reste très abrupte.

L’opposition est plus marquée en ville, notamment à Montréal et Québec.

Écoutez le rédacteur en chef de Qc125, Philippe J. Fournier, expliquer les derniers résultats du sondage Pallas Data sur l'indépendance du Québec au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.