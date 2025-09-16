La formation de Robin-Joël Cool

Le groupe Mentana, composé de Robin-Joël Cool, Viviane Audet, Erik West-Millette et Yannick Parent, lance son premier album francophone initulé Les Frolic.

L’album, aux accents folk et acadien, a été enregistré complètement en huit jours aux îles-de-la-Madeleine et aborde des thèmes variés comme les coupes à blanc à Tracadie, Carl Sagan, et les musiciens du Titanic.

Une tournée est prévue, notamment à Montréal le 6 décembre au Théâtre Outremont.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin.