 Aller au contenu
Politique internationale
Meurtre de Charlie Kirk

Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu

par 98.5

0:00
8:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2025 17:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L’assassinat du militant et activiste Charlie Kirk continue de secouer les Etats-Uni et de diviser la population.

Écoutez l'analyste spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin commenter les plus récents développements au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Le meurtrier de Kirk a admis son crime sur une plateforme numérique deux heures avant son arrestation;
  • Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu;
  • La récupération politique de l'événement par l’administration Trump;
  • La stigmatisation de la gauche et la polarisation autour de la liberté d’expression;
  • Donald Trump confirme l’attaque d’un navire vénézuélien par les forces américaines.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
La commission
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
0:00
10:15
«Netanyahou fait ce qu'il veut sans sanction de la part des États-Unis»
Lagacé le matin
«Netanyahou fait ce qu'il veut sans sanction de la part des États-Unis»
0:00
11:14

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Politique provinciale
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Budget fédéral
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
Politique fédérale
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
697,5 millions $ économisés en santé
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Gala des prix Gémeaux
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
Les attentats politiques
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
Trop difficile de retrouver les auteurs des fraudes
Multiplication des arnaques financières
Trop difficile de retrouver les auteurs des fraudes
«Il s'agit juste d'envoyer un chèque à des organismes» -Gabriel Nadeau-Dubois
découverte
Fonds destinés aux repas aux élèves
«Il s'agit juste d'envoyer un chèque à des organismes» -Gabriel Nadeau-Dubois
Début de saison pour les Canadiens: après la reconstruction, la constance
L'équipe en amélioration
Début de saison pour les Canadiens: après la reconstruction, la constance
Les trois émissions emblématiques de René Homier-Roy
Télévision
Les trois émissions emblématiques de René Homier-Roy
«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»
Autobus scolaire en flamme à Montréal
«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»
Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
Nathalie Tremblay à la Commission Gallant
Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
La fillette retrouvée vivante en Ontario vit toujours avec des séquelles
La mère est non criminellement responsable
La fillette retrouvée vivante en Ontario vit toujours avec des séquelles
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Le Québec maintenant
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00