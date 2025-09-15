Meurtre de Charlie Kirk

L’assassinat du militant et activiste Charlie Kirk continue de secouer les Etats-Uni et de diviser la population.
Écoutez l'analyste spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin commenter les plus récents développements au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Le meurtrier de Kirk a admis son crime sur une plateforme numérique deux heures avant son arrestation;
- Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu;
- La récupération politique de l'événement par l’administration Trump;
- La stigmatisation de la gauche et la polarisation autour de la liberté d’expression;
- Donald Trump confirme l’attaque d’un navire vénézuélien par les forces américaines.