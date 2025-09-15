Politique fédérale

Est-ce que Mark Carney pourrait avoir le goût de retourner en élection plus tôt qu'on pense?
L'analyste politique Dimitri Soudas se pose la question en fonction du budget à venir pour le gouvernement libéral.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Un scénario similaire à 1979?
- Advenant une élection hâtive, le NPD pourrait passer un mauvais quart d'heure
- Qui, parmi les partis d'opposition, voudrait d'une élection hâtive?