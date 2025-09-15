 Aller au contenu
Politique fédérale
Politique fédérale

Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?

par 98.5

0:00
7:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2025 17:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Est-ce que Mark Carney pourrait avoir le goût de retourner en élection plus tôt qu'on pense?

L'analyste politique Dimitri Soudas se pose la question en fonction du budget à venir pour le gouvernement libéral.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Un scénario similaire à 1979?
  • Advenant une élection hâtive, le NPD pourrait passer un mauvais quart d'heure
  • Qui, parmi les partis d'opposition, voudrait d'une élection hâtive?

