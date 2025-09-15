697,5 millions $ économisés en santé

Les efforts de diminution de recours à la main-d'œuvre indépendante dans le milieu de la santé semblent payants.
Écoutez Nathalie Normandeau à ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
La loi adoptée au printemps 2023 par le ministre de la Santé Christian Dubé interdisant le recours à la main-d'œuvre indépendante a permis à Santé Québec d’économiser 697,5 millions de dollars depuis avril 2024 et d’intégrer 5 500 employés d’agences au secteur public.
«C'est Santé Québec qui table sur cette magnifique réalisation, mais celui qui doit recevoir des fleurs aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé, parce qu'il a eu, d'une certaine façon, le courage de ses convictions, il a cru possible cette possibilité pour le réseau de se sevrer des agences.»
Autre sujet discuté
- La situation politique à l’Assemblée nationale