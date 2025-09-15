697,5 millions $ économisés en santé

Les efforts de diminution de recours à la main-d'œuvre indépendante dans le milieu de la santé semblent payants.

Écoutez Nathalie Normandeau à ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

La loi adoptée au printemps 2023 par le ministre de la Santé Christian Dubé interdisant le recours à la main-d'œuvre indépendante a permis à Santé Québec d’économiser 697,5 millions de dollars depuis avril 2024 et d’intégrer 5 500 employés d’agences au secteur public.