 Aller au contenu
Société
Multiplication des arnaques financières

Trop difficile de retrouver les auteurs des fraudes

par 98.5

0:00
8:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2025 16:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Trop difficile de retrouver les auteurs des fraudes
Les cas de fraude sont de plus en plus nombreux au Québec, si bien que les policiers sont aujourd’hui débordés de dossiers. / Adobe Stock

Les cas de fraude sont de plus en plus nombreux au Québec, si bien que les policiers sont aujourd’hui débordés de dossiers.

Le Journal de Montréal rapporte que, dans 90% des cas de fraude, aucune accusation n’est portée en justice, notamment puisqu’il est très difficile de retrouver les auteurs de ces méfaits.

La vigilance est de mise puisque les cas sont de plus en plus sophistiqués pour ressembler le plus possible à des interactions plausibles.

Écoutez le témoignage de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, qui a elle-même été victime d’une fraude, ainsi que l’analyse d’Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Option consommateurs, dans l’émission Le Québec maintenant.

«Il faut faire attention. Même dans les situations où ils connaissent des choses sur nous, les fraudeurs peuvent savoir mon nom, la banque avec laquelle je fais affaire, ils peuvent avoir des données financières sur moi, peuvent connaître les dernières transactions. Donc, restez toujours vigilants.»

Alexandre Plourde

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
Le Québec maintenant
Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
0:00
6:21
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
Le Québec maintenant
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
0:00
4:22

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Politique provinciale
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Budget fédéral
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Meurtre de Charlie Kirk
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
Politique fédérale
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
697,5 millions $ économisés en santé
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Gala des prix Gémeaux
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
Les attentats politiques
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
«Il s'agit juste d'envoyer un chèque à des organismes» -Gabriel Nadeau-Dubois
découverte
Fonds destinés aux repas aux élèves
«Il s'agit juste d'envoyer un chèque à des organismes» -Gabriel Nadeau-Dubois
Début de saison pour les Canadiens: après la reconstruction, la constance
L'équipe en amélioration
Début de saison pour les Canadiens: après la reconstruction, la constance
Les trois émissions emblématiques de René Homier-Roy
Télévision
Les trois émissions emblématiques de René Homier-Roy
«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»
Autobus scolaire en flamme à Montréal
«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»
Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
Nathalie Tremblay à la Commission Gallant
Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
La fillette retrouvée vivante en Ontario vit toujours avec des séquelles
La mère est non criminellement responsable
La fillette retrouvée vivante en Ontario vit toujours avec des séquelles
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Le Québec maintenant
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00