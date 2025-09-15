Multiplication des arnaques financières

Les cas de fraude sont de plus en plus nombreux au Québec, si bien que les policiers sont aujourd’hui débordés de dossiers.

Le Journal de Montréal rapporte que, dans 90% des cas de fraude, aucune accusation n’est portée en justice, notamment puisqu’il est très difficile de retrouver les auteurs de ces méfaits.

La vigilance est de mise puisque les cas sont de plus en plus sophistiqués pour ressembler le plus possible à des interactions plausibles.

Écoutez le témoignage de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp, qui a elle-même été victime d’une fraude, ainsi que l’analyse d’Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Option consommateurs, dans l’émission Le Québec maintenant.