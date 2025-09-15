L'équipe en amélioration

Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a souligné que l’équipe ne parlait plus de reconstruction, mais plutôt d’amélioration et de constance pour la saison qui s'amorce.
«Avec une équipe avec des jeunes joueurs, la constance, c'est l'une des dernières choses à arriver. On n'était pas aussi constants qu'on aimerait. Puis, si on voit ce changement, on va avoir une bonne équipe»
Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier parler du début de la saison des Canadiens et faire le point sur l'actualité sportive, lundi, au micro de Philippe Cantin.
Autres sujets abordés:
- Un nid de poule s'invite au Grand Prix Cycliste de Montréal;
- Victoire des Alouettes de Montréal;
- Championnats du monde d'athlétisme.