On a appris durant le week-end le décès de René Homier-Roy, animateur, chroniqueur, figure emblématique des médias québécois, pendant des dizaines d'années.

Écoutez Richard Therrien, du quotidien Le Soleil, revenir sur les émissions emblématiques de télévision que René Hormier-Roy a animé, co-animé ou participé.

Le palmarès de Richard Therrien

À première vue (avec Chantal Jolis et Nathalie Petrowski) - années 1980

La Bande des six - années 1990

Viens voir les comédiens - années 2000

Écoutez Richard Therrien, Catherine Beauchamp et Philippe Cantin débattre sur la façon dont on critiquait la culture naguère et comment on critique la culture de nos jours.