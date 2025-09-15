 Aller au contenu
Arts et spectacles
Télévision

Les trois émissions emblématiques de René Homier-Roy

par 98.5

0:00
8:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2025 15:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Les trois émissions emblématiques de René Homier-Roy
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

On a appris durant le week-end le décès de René Homier-Roy, animateur, chroniqueur, figure emblématique des médias québécois, pendant des dizaines d'années.

Écoutez Richard Therrien, du quotidien Le Soleil, revenir sur les émissions emblématiques de télévision que René Hormier-Roy a animé, co-animé ou participé.

Le palmarès de Richard Therrien

  • À première vue (avec Chantal Jolis et Nathalie Petrowski) - années 1980
  • La Bande des six - années 1990
  • Viens voir les comédiens - années 2000

Écoutez Richard Therrien, Catherine Beauchamp et Philippe Cantin débattre sur la façon dont on critiquait la culture naguère et comment on critique la culture de nos jours.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Le Québec maintenant
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
0:00
9:36
«On voulait retrouver la synergie, la connivence, les folies»
Même le week-end
«On voulait retrouver la synergie, la connivence, les folies»
0:00
3:31

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Politique provinciale
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Budget fédéral
Un déficit fédéral de 100 milliards?
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Meurtre de Charlie Kirk
Le patron du FBI divulgue une foule d'informations publiquement: du jamais vu
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
Politique fédérale
Mark Carney pourrait-il être tenté par une élection hâtive?
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
697,5 millions $ économisés en santé
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Gala des prix Gémeaux
En direct de l’univers récompensé deux fois plutôt qu’une
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
Les attentats politiques
Assassinat de Charlie Kirk: «Des idées, ça meurt pas avec des balles» -Biz
Trop difficile de retrouver les auteurs des fraudes
Multiplication des arnaques financières
Trop difficile de retrouver les auteurs des fraudes
«Il s'agit juste d'envoyer un chèque à des organismes» -Gabriel Nadeau-Dubois
découverte
Fonds destinés aux repas aux élèves
«Il s'agit juste d'envoyer un chèque à des organismes» -Gabriel Nadeau-Dubois
Début de saison pour les Canadiens: après la reconstruction, la constance
L'équipe en amélioration
Début de saison pour les Canadiens: après la reconstruction, la constance
«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»
Autobus scolaire en flamme à Montréal
«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»
Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
Nathalie Tremblay à la Commission Gallant
Méconnaissance du passé de Malenfant lors de son recrutement à la SAAQ
La fillette retrouvée vivante en Ontario vit toujours avec des séquelles
La mère est non criminellement responsable
La fillette retrouvée vivante en Ontario vit toujours avec des séquelles
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Le Québec maintenant
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00