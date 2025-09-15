Autobus scolaire en flamme à Montréal

Plusieurs autobus scolaires Lion Électrique sont encore restés au garage lundi. La nouvelle ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, a pris la décision d’annuler les trajets des véhicules de cette marque après qu’un autobus scolaire électrique a pris feu soudainement mardi à Montréal.

Le problème serait relié au système de ventilation de l’autobus, un élément qui n’est pas fabriqué par Lion Électrique et qui est installé aussi sur des véhicules utilisant du carburant.

Écoutez les explications d’Alain Breton, directeur général de Mobilité électrique Canada, lundi, dans l’émission Le Québec maintenant.

Il explique que des incendies arrivent plutôt de façon courante, notamment dans ceux qui utilisent du carburant.