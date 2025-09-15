 Aller au contenu
Autobus scolaire en flamme à Montréal

«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»

«Des centaines d'incendies d'autobus par année en Amérique du Nord»
Plusieurs autobus scolaires Lion Électrique sont encore restés au garage lundi. / La Presse canadienne / Graham Hughes

Plusieurs autobus scolaires Lion Électrique sont encore restés au garage lundi. La nouvelle ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, a pris la décision d’annuler les trajets des véhicules de cette marque après qu’un autobus scolaire électrique a pris feu soudainement mardi à Montréal.

Le problème serait relié au système de ventilation de l’autobus, un élément qui n’est pas fabriqué par Lion Électrique et qui est installé aussi sur des véhicules utilisant du carburant.

Écoutez les explications d’Alain Breton, directeur général de Mobilité électrique Canada, lundi, dans l’émission Le Québec maintenant.

Il explique que des incendies arrivent plutôt de façon courante, notamment dans ceux qui utilisent du carburant.

«Des incendies d’autobus scolaires, diesel ou électriques, mais surtout du diesel, il y en a régulièrement. Il y en a des centaines par année en Amérique du Nord. Je pense qu’il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions sur ce système de ventilation fourni par une entreprise qui, comme je vous le disais, est le fournisseur de plusieurs fabricants d’autobus scolaires.»

Alain Breton

