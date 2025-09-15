Nathalie Tremblay à la Commission Gallant

La semaine sera encore chargée à la commission Gallant, chargée d’enquêter sur les dépenses occasionnées par la mise en place de la plateforme SAAQclic.

Les audiences ont repris ce lundi avec le témoignage de l’ancienne PDG de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Nathalie Tremblay. Cette dernière a notamment expliqué qu’elle n’avait pas eu connaissance du licenciement de Karl Malenfant à Hydro-Québec lors de son processus de recrutement.

Écoutez le récit du journaliste de Cogeco Média, Philippe Bonneville, qui assiste aux audiences de la commission Gallant, lundi, au micro de Philippe Cantin.