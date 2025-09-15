La mère est non criminellement responsable

La mère de la fillette de trois ans, retrouvée sur le bord d’une autoroute en Ontario, a été déclarée non criminellement responsable.
Le verdict a été rendu lundi, mais on ne connaît pas encore la suite.
La psychiatre Marie-Michèle Boulanger, chargée de son évaluation, a décelé un trouble schizo-affectif.
Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, revenir sur l’audience au Palais de justice de Valleyfield, au micro de Philippe Cantin, lundi.
Le fillette, qui vit avec son père, a encore des séquelles psychologiques de cet abandon. «Elle souffre encore de cauchemars récurrents et elle ne peut pas se séparer de son père», rapporte Any Guillemette.
«Elle recommande que la femme soit internée à l'Institut psychiatrique pour une période indéterminée. Selon elle, n'est pas encore prête à réintégrer la société, parce qu'on ne connaît pas comment son cerveau fonctionne. Quels sont les stress qui peuvent causer un nouvel épisode?»