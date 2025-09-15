La mère est non criminellement responsable

La mère de la fillette de trois ans, retrouvée sur le bord d’une autoroute en Ontario, a été déclarée non criminellement responsable.

Le verdict a été rendu lundi, mais on ne connaît pas encore la suite.

La psychiatre Marie-Michèle Boulanger, chargée de son évaluation, a décelé un trouble schizo-affectif.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, revenir sur l’audience au Palais de justice de Valleyfield, au micro de Philippe Cantin, lundi.

Le fillette, qui vit avec son père, a encore des séquelles psychologiques de cet abandon. «Elle souffre encore de cauchemars récurrents et elle ne peut pas se séparer de son père», rapporte Any Guillemette.