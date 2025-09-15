 Aller au contenu
Techno
Vers une nouvelle méthode de distribution

Bientôt des livraisons par drone au Québec?

par 98.5

0:00
7:27

Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2025 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bientôt des livraisons par drone au Québec?
En Irlande, des drones livrent maintenant des cafés et des repas directement devant la porte des clients. / Adobe Stock / Andy Dean

En Irlande, des drones livrent maintenant des cafés et des repas directement devant la porte des clients.

La solution est approuvée puisque la livraison est beaucoup plus rapide avec l’objet aérien. Par contre, plusieurs citoyens se plaignent des nuisances occasionnées par ces dispositifs.

Est-ce qu’on pourrait bientôt avoir des méthodes de livraison par drone au Québec?

Écoutez Maxime Fiset, responsable du point de service de l’entreprise DroneXpert, situé à Québec, faire le point, lundi, dans l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, il y a plusieurs avantages à la livraison par drone, notamment dans les villes où la circulation est saturée.

«Je pense qu’ultimement ça va devenir quand même assez intéressant dans beaucoup de pays, notamment les pays qui font face à beaucoup de congestion, les villes qui sont très denses. C’est sûr qu’on ne pourra jamais remplacer l’efficacité d’un camion avec 200 ou 300 colis ou un livreur avec cinq ou six commandes. Mais pour contourner les embouteillages, pour limiter l’impact en gaz carbonique, peut-être.»

Maxime Fiset

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
Lagacé le matin
Panne de ChatGPT: «Il y a eu une panique ce matin»
0:00
5:47
Transformation numérique: pourquoi autant d'échecs au Québec?
Radio textos
Transformation numérique: pourquoi autant d'échecs au Québec?
0:00
17:06

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
Mobilisation au Royaume-Uni
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
Des Québécoises attirées par le mouvement conservateur américain
L’appel de la « féminité traditionnelle »
Des Québécoises attirées par le mouvement conservateur américain
La mère de l’enfant abandonné reconnue non criminellement responsable
Troubles mentaux
La mère de l’enfant abandonné reconnue non criminellement responsable
La plateforme TikTok bientôt sous contrôle d’un Américain?
Accord entre la Chine et les États-Unis en vue
La plateforme TikTok bientôt sous contrôle d’un Américain?
Fiasco SAAQclic: l'ex-PDG avait délégué des pouvoirs à Karl Malenfant
Commission Gallant
Fiasco SAAQclic: l'ex-PDG avait délégué des pouvoirs à Karl Malenfant
L'engagement du couple contre les feux «change la donne»
Poursuite de 4 millions contre la SÉPAQ
L'engagement du couple contre les feux «change la donne»
«Le camp des recrues se résume à un seul nom: Ivan Demidov»
Les Canadiens amorcent leur saison
«Le camp des recrues se résume à un seul nom: Ivan Demidov»
Pierre Poilievre et Mark Carney s’apprêtent à croiser le fer à Ottawa
Rentrée parlementaire
Pierre Poilievre et Mark Carney s’apprêtent à croiser le fer à Ottawa
Des surplus de places dans des CPE de Montréal
Petite enfance
Des surplus de places dans des CPE de Montréal
Incendie à Prévost: une école détruite, la reconstruction rapide envisagée
Industries Bonneville propose une solution
Incendie à Prévost: une école détruite, la reconstruction rapide envisagée
«Seule une poignée d'artistes réussit à se rendre aux oreilles des Québécois»
Journée de l'album québécois
«Seule une poignée d'artistes réussit à se rendre aux oreilles des Québécois»
Demandeurs d'asile à Chibougameau : «C'est un succès sur toute la ligne»
Pour trouver du travail
Demandeurs d'asile à Chibougameau : «C'est un succès sur toute la ligne»
Une poursuite contre la SÉPAQ... pour de la fumée de feu de camp?
Est-ce qu'une faute a été commise?
Une poursuite contre la SÉPAQ... pour de la fumée de feu de camp?
Des citoyens craignent que le port de Contrecœur affecte leur qualité de vie
Confirmation du projet par Mark Carney
Des citoyens craignent que le port de Contrecœur affecte leur qualité de vie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00