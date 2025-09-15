Vers une nouvelle méthode de distribution

En Irlande, des drones livrent maintenant des cafés et des repas directement devant la porte des clients.

La solution est approuvée puisque la livraison est beaucoup plus rapide avec l’objet aérien. Par contre, plusieurs citoyens se plaignent des nuisances occasionnées par ces dispositifs.

Est-ce qu’on pourrait bientôt avoir des méthodes de livraison par drone au Québec?

Écoutez Maxime Fiset, responsable du point de service de l’entreprise DroneXpert, situé à Québec, faire le point, lundi, dans l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, il y a plusieurs avantages à la livraison par drone, notamment dans les villes où la circulation est saturée.