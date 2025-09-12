Le Québec maintenant

Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz! Certaines questions proviennent du site éducatif Alloprof, tandis que d’autres sont inspirées de l’actualité.
Écoutez le Quiz de Biz qui devient maintenant La classe de Biz au Québec maintenant.
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz! Certaines questions proviennent du site éducatif Alloprof, tandis que d’autres sont inspirées de l’actualité.
Écoutez le Quiz de Biz qui devient maintenant La classe de Biz au Québec maintenant.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.