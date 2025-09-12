 Aller au contenu
Société
Rapport sur l’industrie audiovisuelle au Québec

«Nous avons des leviers pour faire quelque chose» : -Marie-France Bazzo

par 98.5

0:00
8:39

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 septembre 2025 15:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Nous avons des leviers pour faire quelque chose» : -Marie-France Bazzo
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

C’est sur fond de doutes quant à l’avenir de la télé québécoise que se déroulera, cette fin de semaine, le gala des prix Gémeaux.

Monique Simard et Philippe Lamarre, chargés de proposer des solutions aux défis de l’industrie audiovisuelle québécoise, ont récemment remis leur rapport au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe.

Écoutez Marie-France Bazzo, qui se questionnait récemment dans La Presse sur la capacité de notre télé à rassembler les Québécois, discuter de l'état de cette industrie, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.

«La télévision traditionnelle se meurt et ils le montrent très bien. Mais ils disent que nous avons malgré tout les leviers pour faire quelque chose. Le rapport pointe, à travers 76 mesures et 20 recommandations, ce qu'on pourrait changer si on prend le problème à bras le corps. La recommandation principale, c'est de faire passer les productions via Télé-Québec, qui deviendrait un gros hub créatif, un catalyseur d'idées.»

Marie-France Bazzo

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On doit faire circuler notre musique, pour l’entendre et l’aimer»
Le Québec maintenant
«On doit faire circuler notre musique, pour l’entendre et l’aimer»
0:00
11:33
«D'après moi, le comité a procédé à l'envers» -Biz
Le Québec maintenant
«D'après moi, le comité a procédé à l'envers» -Biz
0:00
7:48

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Le Québec maintenant
Le Quiz de Biz devient maintenant La classe de Biz!
Hugo Meunier menace de poursuivre la Sépaq pour 5 millions de dollars!
Le billet d'humour d'Hugo Meunier
Hugo Meunier menace de poursuivre la Sépaq pour 5 millions de dollars!
«On doit faire circuler notre musique, pour l’entendre et l’aimer»
Journée du disque québécois
«On doit faire circuler notre musique, pour l’entendre et l’aimer»
«C'était important pour moi qu'on remette des prix votés par le public»
Gala des 40e Prix Gémeaux
«C'était important pour moi qu'on remette des prix votés par le public»
«D'après moi, le comité a procédé à l'envers» -Biz
Nomenclature des futures stations de métro
«D'après moi, le comité a procédé à l'envers» -Biz
Sommes-nous au début d’une crise majeure dans le réseau de la santé?
Conflit entre les médecins et le gouvernement
Sommes-nous au début d’une crise majeure dans le réseau de la santé?
Marc-André Fleury terminera sa carrière à Pittsburgh
Là où tout a commencé pour le gardien
Marc-André Fleury terminera sa carrière à Pittsburgh
Festival de Saint-Tite : «C'est vraiment vraiment tripant!»
Évènement annuel
Festival de Saint-Tite : «C'est vraiment vraiment tripant!»
Manifestants propalestiniens : «Les propos étaient assez virulents»
Grand Prix cycliste de Québec
Manifestants propalestiniens : «Les propos étaient assez virulents»
Pourquoi les garçons réussissent-ils moins bien à l’école que les filles?
Société
Pourquoi les garçons réussissent-ils moins bien à l’école que les filles?
«Le mouvement n'a pas eu l'ampleur que l'on craignait» -Michèle Boisvert
Mouvement Bloquons tout!
«Le mouvement n'a pas eu l'ampleur que l'on craignait» -Michèle Boisvert
La chasse à l'homme se poursuit
Meurtre de Charlie Kirk
La chasse à l'homme se poursuit
«À nous d'être à une certaine hauteur, en choisissant nos mots avec soin»
La mort de Charlie Kirk
«À nous d'être à une certaine hauteur, en choisissant nos mots avec soin»
Qui est la première étoile de Nathalie Normandeau?
Récapitulatif politique
Qui est la première étoile de Nathalie Normandeau?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00