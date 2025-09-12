Rapport sur l’industrie audiovisuelle au Québec

C’est sur fond de doutes quant à l’avenir de la télé québécoise que se déroulera, cette fin de semaine, le gala des prix Gémeaux.

Monique Simard et Philippe Lamarre, chargés de proposer des solutions aux défis de l’industrie audiovisuelle québécoise, ont récemment remis leur rapport au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe.

Écoutez Marie-France Bazzo, qui se questionnait récemment dans La Presse sur la capacité de notre télé à rassembler les Québécois, discuter de l'état de cette industrie, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.