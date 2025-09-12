 Aller au contenu
Journée de l'album québécois

«Seule une poignée d'artistes réussit à se rendre aux oreilles des Québécois»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 12 septembre 2025 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

C'est l'occasion d'acheter un album de musique québécois en ce vendredi 12 septembre, la Journée de l'album québécois. Cette nouvelle initiative vise à promouvoir et mettre en valeur la musique d'ici.

Écoutez Eve Paré, directrice générale de l'Adisq, discuter de la place de la musique québécoise au sein de la province, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

 Au Québec, moins de 4% des jeunes de 15 à 29 ans écoutent surtout de la musique d’artistes québécois! 

«La part de marché qu'occupent nos musiques dans les oreilles des Québécois est famélique. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de produits, beaucoup de diversité, beaucoup de talents. Malheureusement, il y en a qu'une poignée, qui réussissent à se rendre dans les oreilles des Québécois.»

Eve Paré

