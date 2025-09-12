C'est l'occasion d'acheter un album de musique québécois en ce vendredi 12 septembre, la Journée de l'album québécois. Cette nouvelle initiative vise à promouvoir et mettre en valeur la musique d'ici.

Écoutez Eve Paré, directrice générale de l'Adisq, discuter de la place de la musique québécoise au sein de la province, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Au Québec, moins de 4% des jeunes de 15 à 29 ans écoutent surtout de la musique d’artistes québécois!