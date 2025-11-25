Chanson avec l'OSM et tournée

Le groupe Salebarbes débutera une tournée à l'automne 2026 et l'engouement du public est au rendez-vous puisque certaines dates affichent déjà complet.

Salebarbes a également dévoilé cette semaine une chanson enregistrée lors de son spectacle avec l'OSM en octobre dernier «Ma maison c'est toi».

Écoutez Catherine Brisson parler des nouveaux projets du groupe québécois au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Autres sujets abordés