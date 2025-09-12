 Aller au contenu
Société
Conflit de travail

Postes Canada: fin de la livraison des circulaires dès lundi

par 98.5

0:00
5:43

Entendu dans

La commission

le 12 septembre 2025 13:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Postes Canada: fin de la livraison des circulaires dès lundi
Un camion de Poste Canada / Darryl Dyck/ La Presse Canadienne

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) change de stratégie. Dès lundi, les facteurs cesseront de livrer les circulaires. 

Ce nouveau moyen de presse remplacera l'interdiction de travailler des heures supplémentaires, en vigueur depuis le mois de mai.

Selon le porte-parole Yannick Scott, cette décision survient après l’échec des négociations et le rejet massif des offres de Postes Canada par les membres du syndicat. Le STTP accuse l’employeur de fuir la table de négociation et de prendre de mauvaises décisions opérationnelles.

Écoutez le porte-parole du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Yannick Scott, expliquer le changement de stratégie dans le conflit, à La commission, vendredi.

«On est prêt à échanger notre grève du surtemps pour une grève des circulaires.»

Yannick Scott

