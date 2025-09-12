Conflit de travail

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) change de stratégie. Dès lundi, les facteurs cesseront de livrer les circulaires.

Ce nouveau moyen de presse remplacera l'interdiction de travailler des heures supplémentaires, en vigueur depuis le mois de mai.

Selon le porte-parole Yannick Scott, cette décision survient après l’échec des négociations et le rejet massif des offres de Postes Canada par les membres du syndicat. Le STTP accuse l’employeur de fuir la table de négociation et de prendre de mauvaises décisions opérationnelles.

Écoutez le porte-parole du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Yannick Scott, expliquer le changement de stratégie dans le conflit, à La commission, vendredi.