1,50$ payé en trop pendant plusieurs années

Jusqu'à 100$: l'heure du remboursement a sonné pour le cartel du pain

Entendu dans

La commission

le 11 septembre 2025 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Jusqu'à 100$: l'heure du remboursement a sonné pour le cartel du pain
L'heure du remboursement pour le cartel du pain a sonné. / promolink / Adobe Stock

L'heure du remboursement a sonné pour le cartel du pain.

Selon le Bureau de la concurrence, les consommateurs ont payé 1,50$ de trop pour ce produit durant plusieurs années.

Écoutez le directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, expliquer que des recours collectifs ont mené à un règlement de 500 millions de dollars, dont 22% seront redistribués au Québec, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que cela permettra aux acheteurs de pain de réclamer jusqu'à 100 $ via le site Règlement Pain Québec.

Le montant obtenu déprendra du nombre de réclamations enregistrées.

Au Québec, ce sont 89 millions que les Québécois pourront obtenir de la part de Loblaw.

