Promesses électorales

S’il est élu maire de Montréal, Luc Rabouin promet d’interdire l’installation de cônes orange dans de nombreux secteurs de la métropole.



Présentant jeudi son plan pour mieux coordonner les chantiers de construction, le chef de Projet Montréal a précisé que les fameux cônes oranges n’ont pas leur place dans les rues de plusieurs quartiers et que des mesures mieux appropriées seront mises en place pour les remplacer.

Luc Rabouin promet aussi des mesures pour simplifier la gestion des chantiers à Montréal et la création d’un bureau centralisé inspiré de New York, Action Chantiers, un département qui aura un grand responsable, imputable, qui gérera toutes les zones de construction de la ville.

Il évoque aussi l’importance de la coordination entre les services et l’amélioration de la communication avec les commerçants et les citoyens.