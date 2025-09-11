Une mère et son fils ont perdu la vie

Baljeet Singh, un chauffeur de camion lourd a été arrêté aux États-Unis et rapatrié par les policiers mercredi, trois ans après un carambolage mortel sur l’autoroute 30.

Une mère de 42 ans et son fils de 11 ans ont alors perdu la vie dans cet accident impliquant sept véhicules.

Écoutez la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamps, aborder les moyens que la SQ a mis en place pour retrouver le chauffeur, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle explique la collaboration entre la SQ, les autorités américaines et le système judiciaire pour l’extradition et l’accusation de conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles.

L'homme de 28 ans comparaît à 14h au palais de justice de Longueuil.