François Legault s'en va à droite

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la nouvelle composition de son Conseil des ministres mercredi.

Son cabinet compte désormais 29 ministres, dont 12 femmes.

La promotion de France-Élaine Duranceau, ex-mal-aimée ministre de l'Habitation, qui poursuivra le travail au Conseil du trésor, a fait sourciller plusieurs observateurs.

Impopulaire dans les sondages, François Legault tente de sauver la mise en effectuant un virage à droite axé sur la réduction de la bureaucratie, la baisse des taxes sur l’essence, la sécurité, l’identité et la défense.

