François Legault s'en va à droite

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la nouvelle composition de son Conseil des ministres mercredi.
Son cabinet compte désormais 29 ministres, dont 12 femmes.
La promotion de France-Élaine Duranceau, ex-mal-aimée ministre de l'Habitation, qui poursuivra le travail au Conseil du trésor, a fait sourciller plusieurs observateurs.
Impopulaire dans les sondages, François Legault tente de sauver la mise en effectuant un virage à droite axé sur la réduction de la bureaucratie, la baisse des taxes sur l’essence, la sécurité, l’identité et la défense.
«L'action du gouvernement va tourner beaucoup autour de l'efficacité gouvernementale. Ce sera au cœur du travail de France-Élaine Duranceau [...] On sent qu'il y a un virage conservateur très important.»