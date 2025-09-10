Le premier ministre François Legault a présenté, mercredi, son nouveau conseil des ministres.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce remaniement ministériel au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Cette dernière parle du remaniement ministériel «de la dernière chance» par Nathalie, mêlant stabilité et nouveautés.

Et la chroniqueuse s'étonne de plusieurs nominations.

«France-Élaine Duranceau qui passe de l'habitation au Conseil du trésor, moi, honnêtement, je ne la comprends pas. François Bonnardel, qui est exclu du Conseil des ministres alors que sa collègue Geneviève Guilbault hérite des Affaires municipales, ça aussi, je ne comprends pas. Bernard Drainville, qui se retrouve à l'Environnement... [...] Pour Bernard Drainville, j'estime que c'est une rétrogradation. C'est bien le dernier que je voyais à l'Environnement.»

