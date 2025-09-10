 Aller au contenu
Politique provinciale
Nouveau conseil des ministres

«France-Élaine Duranceau au Conseil du trésor, je ne comprends pas»

par 98.5

0:00
10:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2025 17:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le premier ministre François Legault a présenté, mercredi, son nouveau conseil des ministres.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter ce remaniement ministériel au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Cette dernière parle du remaniement ministériel «de la dernière chance» par Nathalie, mêlant stabilité et nouveautés.

Et la chroniqueuse s'étonne de plusieurs nominations.

«France-Élaine Duranceau qui passe de l'habitation au Conseil du trésor, moi, honnêtement, je ne la comprends pas. François Bonnardel, qui est exclu du Conseil des ministres alors que sa collègue Geneviève Guilbault hérite des Affaires municipales, ça aussi, je ne comprends pas. Bernard Drainville, qui se retrouve à l'Environnement... [...] Pour Bernard Drainville, j'estime que c'est une rétrogradation. C'est bien le dernier que je voyais à l'Environnement.»

Les autres sujets discutés

  • Un changement de vocation pour le ministère de l'Environnement?
  • Pas de vice-premier ou de vice-première ministre pour François Legault;
  • Le premier ministre va faire le travail jusqu'au bout.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

