Nouveaux projets de Mark Carney

Le premier ministre canadien Mark Carney annoncera jeudi une première liste de projets protégés par la loi 105, visant à accélérer leur approbation dans l'intérêt national et à réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis.
Les sujets discutés
- Il n'y aura pas de construction de pipeline dans les projets annoncés;
- Les préoccupations environnementales pourraient-elles pâtir des nouveaux projets?
- Les syndicats proposent d’augmenter le télétravail et de réduire la dépendance aux consultants externes pour atteindre l’objectif de couper 15 % des budgets ministériels.