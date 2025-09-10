 Aller au contenu
Nouveaux projets de Mark Carney

Pas de pipeline dans les nouveaux projets du premier ministre

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2025 17:43

Philippe Cantin
Pas de pipeline dans les nouveaux projets du premier ministre
Le premier ministre canadien Mark Carney annoncera jeudi une première liste de projets protégés par la loi 105, visant à accélérer leur approbation dans l'intérêt national et à réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter cette situation au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Il n'y aura pas de construction de pipeline dans les projets annoncés;
  • Les préoccupations environnementales pourraient-elles pâtir des nouveaux projets?
  • Les syndicats proposent d’augmenter le télétravail et de réduire la dépendance aux consultants externes pour atteindre l’objectif de couper 15 % des budgets ministériels.

