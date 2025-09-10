L'attaquant Kirill Kaprizov du Wild du Minnesota aurait refusé un contrat de 128 M$, sur une période de huit ans.
C'est ce que rapporte l'informateur hockey Frank Seravalli.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point, mercredi, au Québec maintenant.
Cette entente aurait fait de lui le mieux payé de l'histoire de la Ligue nationale de hockey.
Autres sujets abordés :
- Le camp des recrues des Canadiens s'amorce à Brossard et les yeux sont rivés sur Ivan Demidov;
- La sécurité sera renforcée pour les Grands Prix cyclistes à Montréal et Québec en raison de manifestations propalestiniennes.