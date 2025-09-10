 Aller au contenu
Influenceur âgé de 31 ans

Le militant Charlie Kirk, proche de Donald Trump, atteint par balle dans l'Utah

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2025 15:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le militant Charlie Kirk, proche de Donald Trump, atteint par balle dans l'Utah
Charlie Kirk en 2024. / (AP Photo/Rick Scuteri)

Charlie Kirk, un militant politique proche de Donald Trump, a été blessé mercredi par balle lors d'un événement à l'Université de la vallée de l'Utah.

L'influenceur d'extrême droite, âgé de 31 ans, aurait été visé alors qu'il prenait la parole lors d'un rassemblement.

L'équipe de presse de l'organisation Turning Point USA, fondé par Kirk, a confirmé à Fox News que l'état de santé de ce dernier était inconnu pour le moment.

Écoutez la chroniqueuse spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin faire le point, mercredi, au Québec maintenant.

«C'est une personnalité médiatique de la droite, voire de l'extrême droite sur certains dossiers. Il est jeune, il va chercher la génération Z aussi. C'est lui qui a aidé aussi Donald Trump à gagner la dernière élection et d'aller chercher le vote des jeunes. Il faisait une tournée des universités, il faisait des débats sur les réseaux sociaux. Il est suivi par des millions de personnes. Il est très, très, très actif, entre autres sur X, sur YouTube, sur différentes plateformes, dans des balados.»

Valérie Beaudoin

