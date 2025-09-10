Influenceur âgé de 31 ans

Charlie Kirk, un militant politique proche de Donald Trump, a été blessé mercredi par balle lors d'un événement à l'Université de la vallée de l'Utah.

L'influenceur d'extrême droite, âgé de 31 ans, aurait été visé alors qu'il prenait la parole lors d'un rassemblement.

L'équipe de presse de l'organisation Turning Point USA, fondé par Kirk, a confirmé à Fox News que l'état de santé de ce dernier était inconnu pour le moment.

