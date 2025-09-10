Pourquoi faire un remaniement ministériel?

Des noms circulent de plus en plus en vue du remaniement ministériel qui aura lieu à 14h mercredi après-midi à Québec.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, hériterait du ministère de l'Éducation, tandis que Bernard Drainville irait à l'Environnement.

Jonatan Julien obtiendrait les Transports, alors que Geneviève Guilbault passerait aux Affaires municipales.

Rappelons que la cote de popularité du premier ministre Legault et de son parti est à un creux historique, selon les plus récents sondages.

