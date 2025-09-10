 Aller au contenu
Politique municipale
Pourquoi faire un remaniement ministériel?

«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois

par 98.5

0:00
27:41

Entendu dans

Radio textos

le 10 septembre 2025 11:48

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Des noms circulent de plus en plus en vue du remaniement ministériel qui aura lieu à 14h mercredi après-midi à Québec.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, hériterait du ministère de l'Éducation, tandis que Bernard Drainville irait à l'Environnement.

Jonatan Julien obtiendrait les Transports, alors que Geneviève Guilbault passerait aux Affaires municipales.

Rappelons que la cote de popularité du premier ministre Legault et de son parti est à un creux historique, selon les plus récents sondages.

Écoutez le fondateur et PDG de Duvernois Esprits créatifs, Nicolas Duvernois, discuter des raisons derrière ce remaniement à Radio textos mercredi.

