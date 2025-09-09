Legault et la CAQ dans les bas-fonds

La CAQ obtient le pire score de son histoire dans les intentions de vote.

Un nouveau sondage Pallas Data/l'Actualité/Qc125 réalisé le 6 septembre auprès de 1187 répondants indique que le parti de François Legault se retrouve en quatrième position avec seulement 11 % des intentions de vote.

Le Parti québécois arrive en première place avec 38 % suivi du Parti libéral (27 %), du Parti conservateur (15 %) et de Québec solidaire (8 %).

Écoutez Philippe J. Fournier, rédacteur en chef de Qc125 et chroniqueur pour l’Actualité, commenter cet énième sondage dévastateur pour la CAQ.