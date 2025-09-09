Legault et la CAQ dans les bas-fonds

La CAQ obtient le pire score de son histoire dans les intentions de vote.
Un nouveau sondage Pallas Data/l'Actualité/Qc125 réalisé le 6 septembre auprès de 1187 répondants indique que le parti de François Legault se retrouve en quatrième position avec seulement 11 % des intentions de vote.
Le Parti québécois arrive en première place avec 38 % suivi du Parti libéral (27 %), du Parti conservateur (15 %) et de Québec solidaire (8 %).
Écoutez Philippe J. Fournier, rédacteur en chef de Qc125 et chroniqueur pour l’Actualité, commenter cet énième sondage dévastateur pour la CAQ.
«Des fois, on pense avoir frappé le plancher, mais le plancher craque et on tombe au sous-sol et on tombe au deuxième sous-sol. Écoutez, j'ai été surpris moi-même par ces chiffres. Sauf que la tendance, elle est là, elle est claire [...] Je n'ai jamais de ma carrière vu des chiffres aussi pires pour un premier ministre sortant.»