Son garçon a perdu tous ses services à l’école

Un garçon de sept ans aux besoins particuliers a perdu tous ses services à l’école en ce début d'année scolaire.

Écoutez Marie-Julie Lanthier, maman de Samuel, revenir sur le cri du coeur qu'elle a lancé la semaine dernière pour que son fils puisse recevoir les services dont il a besoin, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

On explique que Samuel vit avec un trouble du spectre de l'autisme et qu'il doit maintenant intégrer une classe ordinaire en raison de la perte de services spécialisés du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, en raison de coupes budgétaires imposées par le ministère de l’Éducation et Bernard Drainville.

Elle souligne qu'elle espère que le remaniement ministériel amènera une finalité positive au combat qu'elle mène actuellement pour son fils et pour bien des enfants à besoins particuliers qui présentement se retrouvent laissés-pour-compte par le gouvernement Legault.