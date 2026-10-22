Au-delà des préjugés

À l'occasion de la Semaine québécoise du trouble développemental du langage (TDL), Marie-Eve Tremblay reçoit l'orthophoniste et autrice Agathe Tupula Kabola pour faire la lumière sur cette condition neurodéveloppementale méconnue.

Affectant 7 à 8 % de la population, le TDL va bien au-delà des difficultés de parole chez l'enfant et persiste toute la vie.

Écoutez Agathe Tupula Kabola, orthophoniste et autrice, en discuter avec Marie-Eve Tremblay jeudi avant-midi.