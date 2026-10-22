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Au-delà des préjugés

Le TDL au-delà de l'enfance: un trouble méconnu qui persiste

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 22 octobre 2026 12:11

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le TDL au-delà de l'enfance: un trouble méconnu qui persiste
Agathe Tupula Kabola, orthophoniste et autrice / Cogeco Média

À l'occasion de la Semaine québécoise du trouble développemental du langage (TDL), Marie-Eve Tremblay reçoit l'orthophoniste et autrice Agathe Tupula Kabola pour faire la lumière sur cette condition neurodéveloppementale méconnue.

Affectant 7 à 8 % de la population, le TDL va bien au-delà des difficultés de parole chez l'enfant et persiste toute la vie. 

Écoutez Agathe Tupula Kabola, orthophoniste et autrice, en discuter avec Marie-Eve Tremblay jeudi avant-midi. 

«Par définition, quand on dit trouble, c'est que ça persiste tout au long de la vie.»

Agathe Tupula Kabola

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