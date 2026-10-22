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Une faille de sécurité importante

Données privées et IA: ce qu'il faut savoir sur Muse

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 22 octobre 2026 12:31

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Données privées et IA: ce qu'il faut savoir sur Muse
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Vous utilisez le nouvel assistant virtuel Muse de Meta ou envisagez de le faire? Prudence!

Marie-Eve Tremblay s'entretient avec l'expert Bruno Guglielminetti pour faire le point sur une importante faille de sécurité récemment mise au jour.

Des liens de partage ont rendu publiques des conversations privées contenant des données personnelles sensibles.

Découvrez les coulisses de cette fuite, la réaction de Meta et les précieux conseils de notre spécialiste pour naviguer en toute sécurité avec ces assistants de nouvelle génération.

Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, expliquer le tout jeudi à L'instinct Marie-Eve.

«Quand vous utilisez un service gratuit sur internet, c'est comme à la belle époque des réseaux sociaux, on vous rappelle l'adage: quand c'est gratuit, c'est vous le produit.» 

Bruno Guglielminetti

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