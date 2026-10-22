Une faille de sécurité importante

Vous utilisez le nouvel assistant virtuel Muse de Meta ou envisagez de le faire? Prudence!

Marie-Eve Tremblay s'entretient avec l'expert Bruno Guglielminetti pour faire le point sur une importante faille de sécurité récemment mise au jour.

Des liens de partage ont rendu publiques des conversations privées contenant des données personnelles sensibles.

Découvrez les coulisses de cette fuite, la réaction de Meta et les précieux conseils de notre spécialiste pour naviguer en toute sécurité avec ces assistants de nouvelle génération.

Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, expliquer le tout jeudi à L'instinct Marie-Eve.