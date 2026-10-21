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Un exercice politique souvent ingrat

Conseil des ministres: tensions, revirements de dernière minute et humiliations

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 21 octobre 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Conseil des ministres: tensions, revirements de dernière minute et humiliations
Stéphane Gendron / Cogeco Média

À l'occasion du dévoilement imminent du conseil des ministres du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, on s'intéresse aux coulisses de cet exercice politique souvent ingrat.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il rappelle que, pour chaque député nommé, d'autres doivent composer avec la déception de se retrouver sur les banquettes arrière de l'Assemblée nationale

À travers des anecdotes historiques sur les gouvernements Johnson, Bouchard et Parizeau, il illustre à quel point la création d'un cabinet donne lieu à des tensions, des revirements de dernière minute et parfois de véritables humiliations politiques.

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