Un exercice politique souvent ingrat

À l'occasion du dévoilement imminent du conseil des ministres du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, on s'intéresse aux coulisses de cet exercice politique souvent ingrat.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il rappelle que, pour chaque député nommé, d'autres doivent composer avec la déception de se retrouver sur les banquettes arrière de l'Assemblée nationale

À travers des anecdotes historiques sur les gouvernements Johnson, Bouchard et Parizeau, il illustre à quel point la création d'un cabinet donne lieu à des tensions, des revirements de dernière minute et parfois de véritables humiliations politiques.