Un sommet se tiendra aussi en 2027

Le gouvernement du Parti québécois a annoncé une aide de 28 millions de dollars dans 16 régions du Québec pour assurer la création de plus de 1000 places supplémentaires en refuges d'urgence lors des prochains mois et de l'hiver qui approche.

D'après la nouvelle ministre déléguée à la Santé mentale et aux Services sociaux, Camille Pellerin-Forget, il s'agit d'une «extinction de feux», c'est-à-dire que ce n'est pas un plan structurel à proprement dit qui a été annoncé.

Un sommet sur l'itinérance devrait aussi se tenir au début de l'année 2027, avant le mois de février idéalement, explique-t-elle.

Écoutez Camille Pellerin-Forget, ministre déléguée à la Santé mentale et aux Services sociaux, et députée d'Iberville, réagir à l'annonce du gouvernement péquiste, vendredi, à La commission.