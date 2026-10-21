Des substances nocives

Dans son nouvel ouvrage Pollution invisible: Comment les perturbateurs endocriniens bouleversent le vivant, on lève le voile sur ces molécules chimiques présentes dans notre quotidien qui altèrent le fonctionnement hormonal humain et animal.

Écoutez la professeure titulaire à l'INRS, Valérie S. Langlois, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Des retardateurs de flamme intégrés dans nos meubles jusqu'au bisphénol A (BPA) contenu dans les plastiques, ces substances invisibles s'infiltrent dans notre organisme avec des répercussions mesurables sur la santé publique.

La chercheuse invite la population à prendre conscience de cette exposition continue et partage des alternatives concrètes, comme l'utilisation de récipients en verre ou en acier inoxydable pour réchauffer les aliments.