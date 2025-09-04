Compressions budgétaires en éducation

 Aller au contenu
Un enfant autiste de sept ans perd l'accès à tous ses services d'aide

par 98.5

Radio textos

le 4 septembre 2025 11:48

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un garçon de sept ans aux besoins particuliers a perdu tous ses services à l’école en ce début d'année scolaire.

Écoutez Marie-Julie Lanthier, maman de Samuel, lancer un cri du coeur pour que son fils puisse recevoir les services dont il a besoin, de même que la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et députée de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

On explique que Samuel, vit avec un trouble du spectre de l'autisme et la mère témoigne de la perte des services spécialisés de son fils au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, en raison de coupes budgétaires imposées par le ministère de l’Éducation et Bernard Drainville.

La députée de Bourassa-Sauvé estime que cette situation est directement reliée aux compressions de 570 millions $ et au réinvestissement tardif de 540 millions $ dans le réseau de l'éducation cet été.

