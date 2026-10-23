 Aller au contenu
Les dangers de la dépendance

Pornographie chez les jeunes: «C'est un peu comme un film d'horreur»

par 98.5

0:00
24:39

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 23 octobre 2026 11:02

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pornographie chez les jeunes: «C'est un peu comme un film d'horreur»
Sexe et société / Cogeco Média

Charles-André Villeneuve, un adolescent de 17 ans, interpelle le gouvernement à Ottawa face à la détresse des jeunes exposés à la pornographie. 

Pour la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée, son témoignage illustre parfaitement le piège de la pornographie: un univers scénarisé et irréaliste qui vient fausser le développement psychosexuel des adolescents, avant même qu'ils n'apprennent à se découvrir. 

Selon elle, la consommation compulsive découle souvent de la recherche de dopamine, ce qui amène plusieurs individus à désapprendre la vraie relation amoureuse et à se déconnecter de leur partenaire. 

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée expliquer les dangers de la pornographie chez les jeunes et ses impacts dans les couples au micro de Marie-Ève Tremblay. 

«C'est difficile d'arrêter quelque chose qui te procure tellement de plaisir, d'excitation que tu penses que c'est sain [...] On a juste écouté un jingle d'une publicité, une chanson où il y a un ver d'oreille, il y a un refrain un peu plus accrocheur, puis tu l'as dans la tête quasiment toute la journée. C'est anodin, c'est banal, c'est même amusant. Mais imagine la pornographie dans des scènes qui te sont projetées, que tu vois, alors que t'as pas d'explications, t'as pas de contexte.»

Sylvie Lavallée

Vous aimerez aussi

Le Boys Club aborde les voyages, l'amour et le confort
L'instinct Marie-Eve
Le Boys Club aborde les voyages, l'amour et le confort
0:00
39:42
Enfants qui refusent de manger certains aliments: «Il ne faut pas s'inquiéter»
L'instinct Marie-Eve
Enfants qui refusent de manger certains aliments: «Il ne faut pas s'inquiéter»
0:00
12:37
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Deux jeunes femmes tuées à Rivière-du-Loup: le crime organisé soupçonné
Rattrapage
Guerre des gangs en région
Deux jeunes femmes tuées à Rivière-du-Loup: le crime organisé soupçonné
Données privées et IA: ce qu'il faut savoir sur Muse
Rattrapage
Une faille de sécurité importante
Données privées et IA: ce qu'il faut savoir sur Muse
Le TDL au-delà de l'enfance: un trouble méconnu qui persiste
Rattrapage
Au-delà des préjugés
Le TDL au-delà de l'enfance: un trouble méconnu qui persiste
Marché automobile: les révélations du Canadian Black Book
Rattrapage
Les meilleures valeurs de revente de véhicules
Marché automobile: les révélations du Canadian Black Book
Thélyson Orélien, suite et fin: «C'est zéro, t'es un tricheur» -Stéphane Gendron
Rattrapage
Boréal largue l'auteur
Thélyson Orélien, suite et fin: «C'est zéro, t'es un tricheur» -Stéphane Gendron
Une mère en deuil dénonce un manque de supervision postopératoire en Turquie
Rattrapage
Un véritable cauchemar
Une mère en deuil dénonce un manque de supervision postopératoire en Turquie
Les secrets «bien gardés» du dévoilement d'un Conseil des ministres
Rattrapage
Pourquoi connaît-on déjà les nominations?
Les secrets «bien gardés» du dévoilement d'un Conseil des ministres
Pollution invisible: les perturbateurs endocriniens décodés
Rattrapage
Des substances nocives
Pollution invisible: les perturbateurs endocriniens décodés
Conseil des ministres: tensions, revirements de dernière minute et humiliations
Rattrapage
Un exercice politique souvent ingrat
Conseil des ministres: tensions, revirements de dernière minute et humiliations
Un terrain de baseball clôturé divise le voisinage à Saint-Lambert
Rattrapage
Bon voisinage
Un terrain de baseball clôturé divise le voisinage à Saint-Lambert
La diffusion du Canadien sur trois plateformes fâche les partisans
Rattrapage
Les auditeurs disent non
La diffusion du Canadien sur trois plateformes fâche les partisans
Quand des citoyens sans histoire se retrouvent liés à la pègre
Rattrapage
Nouvelle série: «Au service de la mafia»
Quand des citoyens sans histoire se retrouvent liés à la pègre
Recharge électrique, assurances voyage: les conseils de Karl Rettino-Parazelli
Rattrapage
Finances personnelles
Recharge électrique, assurances voyage: les conseils de Karl Rettino-Parazelli
Droit du travail: l'employeur peut-il imposer le présentiel?
Rattrapage
Règles juridiques entourant le retour au bureau
Droit du travail: l'employeur peut-il imposer le présentiel?