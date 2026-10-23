Les dangers de la dépendance

Charles-André Villeneuve, un adolescent de 17 ans, interpelle le gouvernement à Ottawa face à la détresse des jeunes exposés à la pornographie.

Pour la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée, son témoignage illustre parfaitement le piège de la pornographie: un univers scénarisé et irréaliste qui vient fausser le développement psychosexuel des adolescents, avant même qu'ils n'apprennent à se découvrir.

Selon elle, la consommation compulsive découle souvent de la recherche de dopamine, ce qui amène plusieurs individus à désapprendre la vraie relation amoureuse et à se déconnecter de leur partenaire.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée expliquer les dangers de la pornographie chez les jeunes et ses impacts dans les couples au micro de Marie-Ève Tremblay.