Les dangers de la dépendance

Charles-André Villeneuve, un adolescent de 17 ans, interpelle le gouvernement à Ottawa face à la détresse des jeunes exposés à la pornographie.
Pour la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée, son témoignage illustre parfaitement le piège de la pornographie: un univers scénarisé et irréaliste qui vient fausser le développement psychosexuel des adolescents, avant même qu'ils n'apprennent à se découvrir.
Selon elle, la consommation compulsive découle souvent de la recherche de dopamine, ce qui amène plusieurs individus à désapprendre la vraie relation amoureuse et à se déconnecter de leur partenaire.
Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée expliquer les dangers de la pornographie chez les jeunes et ses impacts dans les couples au micro de Marie-Ève Tremblay.
«C'est difficile d'arrêter quelque chose qui te procure tellement de plaisir, d'excitation que tu penses que c'est sain [...] On a juste écouté un jingle d'une publicité, une chanson où il y a un ver d'oreille, il y a un refrain un peu plus accrocheur, puis tu l'as dans la tête quasiment toute la journée. C'est anodin, c'est banal, c'est même amusant. Mais imagine la pornographie dans des scènes qui te sont projetées, que tu vois, alors que t'as pas d'explications, t'as pas de contexte.»